Beursagenda: belegger vreest inflatie

Die kunnen ten koste gaan van het dividend voor beleggers. ,,De economie groeit, dus komt er meer inflatie en mensen willen bij prijsstijgingen een hoger salaris. Een hogere inflatie zal op termijn ook de obligatierentes treffen. Inflatie wil je als belegger vergoed krijgen”, aldus portefeuillemanager Thomas Kalsbeek van OHV Vermogensbeheer.

Bedrijven en overheden moeten beleggers meer betalen om schuldpapier bij hen in de markt te kunnen plaatsen. Dat effect drukt obligatiekoersen.

Renteverhoging

,,Wij verwachten dat de rente zal stijgen, rationeel gezien zou dat de normale gang zijn. Maar het gebeurde nog niet. Bij meer cijfers van prijsstijgingen komt er toch druk op om die rente te verhogen.”

Vrijdag staat het Franse cijfer voor kerninflatie, exclusief prijzen voor energie, alcohol en tabak, op de rol. De verwachting in de markt is volgens persbureaus een stijging naar 1% over vorige maand voor de eurozone, afgezet tegen 0,9% vorig jaar. De gewone inflatie van de eurozone is 1,5%, verwacht wordt afname tot 1,4%.

Al deze cijfers lezen beleggers als signaal voor een eventuele ingreep door de Europese Centrale Bank (ECB) in de belangrijkste beleidsrente. Per 1 januari verlaagt de ECB het aantal obligatieaankopen per maand van €60 miljard naar €30 miljard.

Magere agenda

In de eerste week van 2018 herstellen veel beleggers van eindejaarsfeesten en oliebollen. Maandag zijn de beurzen gesloten. De agenda is later relatief matig gevuld na een jaar met 17% rendement voor de AEX, die vrijdag met klein verlies sloot, Wall Street verloor en de beeldbepalende Dow-Jonesindex op 24.719,22 punten bleef steken.

,,Het zal in alle opzichten een rustige week worden”, aldus Thomas Kalsbeek. Macrocijfers domineren. Zoals woensdag de Amerikaanse huizen- en autoverkopen en donderdag het ADP-banenrapport.

De meeste bedrijven melden zich pas volgende week op volle sterkte. Vuurwerk komt er dinsdag waarschijnlijk vuurwerk van de aandeelhoudersvergadering van Value8. Het bestuur verantwoordt zich voor de koers van het afgelopen jaar, dat gelardeerd was met veel negatief nieuws.

Veel vertrouwen

Nederlandse beleggers houden tegelijkertijd erg veel vertrouwen in de economie, aldus ING in zijn maandelijkse Barometer-onderzoek van zaterdag. Het vertrouwen van beleggers volgens deze graadmeter staat nu op de stand van mei 2017, destijds het hoogste punt in tien jaar. De AEX presteerde in 2017 veel beter dan zij vooraf inschatten. Beleggers blijven volgens deze barometer bovendien voor 2018 positief over de beurs. Al denkt 40% dat dit ook leidt tot meer verdiensten op de portefeuille - de rest niet.

In de eurozone komen volgende week veel cijfers van de laatste inkoopmanagersindices op tafel, dinsdag van Japan, de VS, Europa en Nederland. Die staan in de eurozone gemiddeld boven de indexstand 60. Meer dan 50 houdt groei in. Kalsbeek: ,,De iets lagere kwartaalcijfers zouden wel tot een lichte afname, bij toch bijzonder degelijke groei, kunnen betekenen.”

Afname werkloosheid

Woensdag meldt Duitsland het aantal aanvragen voor een uitkering. Het richtcijfer voor afgelopen maand is een afname met 13.000 aanvragen vergeleken op jaarbasis. ,,Omdat de Duitse economie verder goed draait moet dat getal haalbaar zijn”, stelt Kalsbeek.

In de avonduren komen de notuelen van de beleidsvergadering van de Fed (FOMC) naar buiten. In de Verenigde Staten kijken beleggers op 4 januari voor het aantal werkloosheidsaanvragen naar het getal 245.000. Alles eronder is een signaal dat de VS degelijk doorgroeit, zij het waarschijnlijk in een iets lager tempo dan in Europa. Het werkloosheidscijfer van 4,1% is een verwant richtgetal. ,,Als dat meer wordt geeft dat verrassingen voor beleggers”, zegt hij.

Op de bedrijfsagenda staat woensdag ook het belangrijke omzetcijfer van Sligro, vorig jaar de indicator voor verkopen over de afgelopen feestweken bij de supermarktbedrijven.

