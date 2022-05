Twitter schiet omhoog, Elon Musk scherpt bod aan

Musk belooft nu $6,25 miljard in aandelenfinanciering te leveren, zo blijkt uit een melding bij de Amerikaanse toezichthouder.

Musk legde eerder $44 miljard neer als totaalbod voor het bedrijf van Jack Dorsey. Aanvankelijk was daarvan $27,25 miljard in aandelen.

Musk ziet voor de financiering nu af van een lening die werd ondersteund door Tesla-aandelen. Maar de koers van het aandeel van de bouwer van batterijauto’s is met een derde achteruit gegaan sinds het bod werd gedaan.

Volgens de melding is de serie-ondernemer achter onder meer Tesla nog altijd in gesprek met Dorsey over de overname. Musk had eerder gezegd dat de deal “tijdelijk on hold” was gezet.

Begin mei blijkt Musk ongeveer $7,14 miljard van 19 investeerders toegezegd te hebben gekregen. Daarmee neemt het privérisico van Musk bij de overname van Twitter af.