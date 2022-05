Luchtvaartmaatschappijen opgelucht na verdwijnen mondkapjesplicht: ’Handhaven werd steeds lastiger’

„Als het land van bestemming het dragen van mondkapjes aan boord verplicht stelt, dan dienen passagiers de zich daar nog wel aan te houden”, zo meldt een woordvoerder.

In de luchtvaartsector wordt opgelucht gereageerd op het besluit van de Europese luchtvaartwaakhond EASA om de regels te versoepelen. Veel landen hadden dat al gedaan, maar Nederland interpreteerde de ’sterke aanbeveling’ van de EASA als een verplichting.

Corona-amokmakers

De luchtvaartmaatschappijen verwachten meer ontspanning aan boord, nu de regels versoepelt worden. Het aantal ’corona-raddraaiers’ aan boord nam het afgelopen kalenderjaar met 16% toe, omdat sommige reizigers het mondkapje afzetten in plaats van zich aan de regels te houden, zo blijkt uit het cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport. In totaal zijn er vorig kalenderjaar 662 meldingen van corona-amokmakers in vliegtuigcabine en luchthavens gedaan, ten opzichte van 393 van andere gevallen van ’vlieg-aso’s’.

Vakbonden meldden dat ze aan boord steeds vaker ’politie-agentje’ moesten spelen, en in discussie moesten met reizigers. „Het afschaffen van het mondkapje is goed nieuws, niet alleen voor de passagiers, maar ook voor de crew die te maken had met meer agressie. Het werd steeds lastiger aan boord om het te handhaven. Wij wachten echter wel af tot de overheid de verplichting er voor Nederland afhaalt”, zegt woordvoerster Petra Kok van TUI. Voorzitter Chris van Elswijk van cabinevakbond VNC zegt ’blij’ te zijn met de beslissing, maar waarschuwt ook dat het mondkapje in sommige gevallen nog op moet.

Pilotenvakbond VNV zegt in een reactie dat al veel landen overstappen op een aanbeveling in plaats van een plicht. „In Nederland is dat om onduidelijke redenen niet gedaan, maar we hebben er nu vertrouwen in dat het kabinet snel volgt, en het beleid gelijk trekt met het openbaar vervoer.”

KLM en Transavia besloten de afgelopen weken al niet meer te handhaven, omdat Nederland het verplichte mondkapje afschafte, maar de luchtvaart in een uitzonderingspositie hield. „KLM signaleert een afnemend aantal incidenten aan boord als gevolg van het feit dat we sinds 23 maart niet meer op het mondkapje handhaven”, zo stelt de zegsvrouw.

Vakantievlieger Transavia wijst erop dat het nog afwachten is hoe de wijziging in de regels in de verschillende Europese lidstaten zal uitwerken, omdat er een aantal landen is waar het mondkapje nog wel verplicht is. Volgens Transavia zal het contact aan boord weer prettiger verlopen. De vakantievlieger meldde dat er dertig tot veertig incidenten per maand waren door de corona-maatregelen. „We zijn positief gestemd. Het is toch een stuk leuker om elkaar weer echt te kunnen zien”, zegt een woordvoerder van Transavia.