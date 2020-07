Modemerk G-Star schrapt 150 banen in Nederland

De ingreep is nodig vanwege de coronacrisis, bevestigt het Amsterdamse kledingbedrijf na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

Volgens een woordvoerster heeft de virusuitbraak ervoor gezorgd dat mensen veel minder naar de winkel gingen om kleding te kopen. „Door deze crisis is de al eerder ingezette verschuiving naar online in een stroomversnelling gekomen.” Het bedrijf wil de organisatie hierop aanpassen.

Onlangs kwam al aan het licht dat G-Star door een moeilijke periode gaat. Er speelden financiële problemen in Zweden, de Verenigde Staten en Australië. „Eerst hebben we het initiatief genomen om onze winkelportefeuille in diverse regio’s te herzien. Dit betekent overigens niet dat G-Star deze regio’s gaat verlaten”, aldus de zegsvrouw.

Hoeveel winkels er precies gaan verdwijnen, heeft het bedrijf niet naar buiten gebracht. G-Star verkoopt niet alleen via eigen winkels. De kleding van het merk is ook te koop in andere kledingzaken.