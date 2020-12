Eindejaarssurprise? Coronaprik mogelijk al op 29 december goedgekeurd

Nederland heeft voor €118 miljoen aan Pfizer-vaccins gereserveerd. Ⓒ Bloomberg

NEW YORK - De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een vergunning aangevraagd om hun coronavaccin in Europa op de markt te brengen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA brengt op 29 december een advies uit over het vaccin van Pfizer en BioNTech, als de aangeleverde gegevens voldoen aan de eisen. Bij een positief oordeel kan het vaccin naar verwachting binnen een paar dagen worden uitgerold.