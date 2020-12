Europese medicijnwaakhond begint met testen coronavaccins

Nederland heeft voor €118 miljoen aan Pfizer-vaccins gereserveerd. Ⓒ Bloomberg

NEW YORK - De Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech hebben een vergunning aangevraagd om hun coronavaccin in Europa op de markt te brengen. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA gaat de eerste vaccins beoordelen. Mogelijk is die beoordeling voor het eind van het jaar afgerond.