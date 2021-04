Markt beursgangen wereldwijd in 2021 al goed voor $230 miljard

Volgens cijfers van Dealogic, een platform voor financiële markten, gingen in 2021 al 875 bedrijven naar de beurs. De stroom aan beursgangen waren gezamenlijk goed voor een record van $230 miljard. Vorig jaar bleef de teller nog steken op $80 miljard.

De Chinese sociale media-app Kuaishou Technology heeft dit jaar met zijn beursgang in Hongkong vooralsnog het record in handen. De deelneming van het Chinese internetbedrijf Tencent haalde $5,4 miljard op bij beleggers.

Coupang, de online winkelreus in Zuid-Korea, tekende tot nu toe in 2021voor de grootste beursintroductie in de VS. De opbrengst van de gang naar de beurs bedroeg $4,55 miljard.

In de komende maanden staan in de VS nog een aantal grote beursgangen op stapel. Zo heeft internetbroker RobinHood al een aanvraag ingediend om later dit jaar zijn opwachting op de beursvloer te gaan maken.

Wall Street koploper

Op Wall Street is dit jaar de grootste groei in beursgangen te zien. Het zonnige sentiment en de massale komst van zogeheten Spacs, lege beurshulzen, spelen daar een belangrijke rol bij. De totale waarde van de beursgangen in Amerika in de eerste vier maanden bedraagt $140 miljard.

Ook in ons land ziet het klimaat voor beursgangen er goed uit. Dit jaar kwamen onder meer het Poolse InPost en het Spaanse Allfunds als nieuwkomers de Amsterdamse aandelenmarkt op.

Andere bedrijven hebben al laten weten eveneens naar het Damrak toe te willen gaan. Vooral de komst van techbedrijven, zoals Adyen en Prosus, heeft in de voorbije jaren de aantrekkelijkheid van Beursplein 5 aangewakkerd.