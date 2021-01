Schade natuurrampen in 2020 bedraagt $210 miljard

In Amerika ging onder meer Californië zwaar gebukt onder langdurige bosbranden. Veel woningen vielen daar ten prooi aan de vlammen. Het schadebedrag in de westkust bedroeg daarbij $16 miljard. De VS had in 2020 ook last van grote schade door orkanen, rapporteert Munich Re.

Opwarming

Volgens de Duitse herverzekeraar kwam het schadebedrag vorig jaar flink hoger uit als gevolg van de toegenomen risico’s door de opwarming van de aarde. Zo waren er in het orkaanseizoen afgelopen jaar een record van dertig stormen actief. In 2019 werd weredlwijd nog een schade van $166 miljard geleden.

Munich Re benadrukt verder dat ook overstromingen voor veel overlast hebben gezorgd in 2020. Zo bedroeg de schade in China alleen al $17 miljard.

Het Duitse verzekerzingsbedrijf doet dan ook een oproep om in actie te komen tegen de klimaatverandering. Aankomend president van de VS Joe Biden heeft eerder al aangegeven om zich weer te willen aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs.