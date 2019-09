Meer tijd rond deal Kardan-dochter Tahal

In augustus maakte Kardan bekend een niet-bindende overeenkomst te hebben getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in Tahal. Daarbij kan die niet nader genoemde partij een controlerend belang nemen in Tahal. De investering zou moeten plaatsvinden in ruil voor nieuw uitgegeven aandelen Tahal en moet de financiële positie van Tahal versterken en de ontwikkeling in de toekomst ondersteunen.

