Winkeliers ergeren zich: steeds meer laksheid rond corona

Daarom doet branchevereniging Detailhandel Nederland nog maar eens een oproep aan consumenten om zich aan alle regels te houden, en om kalm te blijven als winkelen door die regels net wat langer duurt. Klanten worden vaker boos op elkaar, en lopen soms geïrriteerd weg omdat de rij bij de kassa te lang is.

„Bij sommige winkels is er soms maar één kassa open en mogen er maar een beperkt aantal mensen de winkel in”, legt adjunct-directeur Bert van Steeg van Detailhandel Nederland uit. „Dat betekent soms even wachten. We vragen ook om geduld, iedereen is van harte welkom. We moeten dit toch echt samen doen.”

Uit een kleine rondgang van de brancheclub, waar iets meer dan 300 winkels aan hebben meegedaan, blijkt wel dat het in de winkelstraat inmiddels weer net zo druk is als voor de uitbraak van het coronavirus.