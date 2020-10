Pyramid in San Francisco in andere handen

SAN FRANCISCO (AFN)

Transamerica, het bedrijf van Aegon in de Verenigde Staten, verkocht het vastgoedcomplex aan een joint venture onder leiding van Michael Shvo. Het complex omvat de Pyramid, 505 Sansome, Redwood Park en ander vastgoed. Transamerica zal de Pyramid als logo en handelsmerk blijven gebruiken.

„Ik ben blij dat we met de verkoop van de Pyramid opnieuw een stap hebben gezet naar versterking van onze balans”, zegt Lard Friese, topman van Aegon. „Transamerica heeft dit vastgoed laten bouwen en heeft het sinds de afronding van de bouw in 1972 in bezit. Ik ben er trots op dat we ook in de toekomst met dit iconische gebouw zullen worden geassocieerd.”