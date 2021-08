Adempauze op Wall Street na records S&P 500 en Nasdaq

De Dow-Jonesindex noteerde ruim een half uur na opening een min van 0,1 procent op 35.331 punten. De S&P 500 bleef nagenoeg vlak op 4487 punten en de Nasdaq won 0,1 procent tot 15.032 punten.

Vanwege de coronapandemie wordt de vergadering in Jackson Hole opnieuw virtueel gehouden. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, geeft vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. Daarbij zal de belangstelling vooral uitgaan naar opmerkingen over wanneer de Fed kan gaan beginnen met het afbouwen van de opkoopprogramma's en de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde verder in met een blauwdruk van de economische agenda van president Joe Biden ter waarde van 3,5 biljoen dollar, omgerekend bijna 3000 miljard euro. De Senaat was eerder deze maand in meerderheid al akkoord met die plannen.

Nordstrom kelderde 15 procent. De omzet van het warenhuisbedrijf was in het afgelopen kwartaal nog altijd lager dan voor de coronacrisis. De verkoper van sportartikelen Dick's Sporting Goods opende eveneens de boeken. Die resultaten vielen wel goed want het aandeel klom 17 procent.

Andere bedrijven met cijferpublicaties waren onder meer kledingverkopers Express (min 2,9 procent) en Urban Outfitters (min 9,5 procent) en huizenbouwer Toll Brothers (plus 2,1 procent).

Verder stonden de zogeheten Reddit-aandelen opnieuw in de schijnwerpers, na de zeer sterke koersstijgingen van computerspellenverkoper GameStop en bioscoopketen AMC Entertainment een dag eerder. GameStop verloor nu dik 3 procent. AMC won 1 procent aan waarde. De aandelen kregen hun bijnaam toen ze begin dit jaar door kleine beleggers tot grote hoogten werden gestuwd. Die moedigden elkaar aan stukken te kopen en deelden tips op forumsite Reddit.

De euro was 1,1738 dollar waard, tegen 1,1748 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 67,77 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 71,46 dollar per vat.