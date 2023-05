Mediahuis lijft Europees nieuwsplatform Euractiv in

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Mediahuis, uitgever van onder meer De Telegraaf en NRC, heeft nieuwsplatform Euractiv overgenomen. De overname is volgens Mediahuis een reactie op de toenemende belangstelling voor berichtgeving over EU-beleid. Dat onderwerp is precies waar de nieuwssite, die zich richt op nieuws over Europese wet- en regelgeving, in thuis is.