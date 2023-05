Miljonair Sanderink moet ex Van Egten miljoenen extra betalen

Gerard Sanderink samen met zijn vrouw Rian van Rijbroek.

DEN HAAG (ANP) - Miljonair en zakenman Gerard Sanderink is zijn ex meer geld verschuldigd wegens herhaaldelijke beschuldigingen aan haar adres. Eerder oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat hij bijna €2 miljoen aan dwangsommen moest betalen. In hoger beroep heeft het gerechtshof in Den Haag nog meer dwangsommen verbeurd verklaard, waardoor Sanderink in totaal meer dan €4,6 miljoen kwijt is.