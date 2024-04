Amsterdam - Lekkages oplossen, een leiding aanleggen of wc’s ontstoppen: loodgieter Anouar Otmane (41) kijkt na ruim twintig jaar ervaring nergens meer van op. Bijna nergens, want een klus voor een biologische supermarkt in het centrum van Den Haag zal hij nooit meer vergeten. „De winkel stonk nog ruim een week naar poep.”

© Rene Bouwman Loodgieter Anouar Otmane: „Ik kon er zelf echt niet boos om worden. Het zijn van die blunders die het werk ook weer bijzonder maken.”