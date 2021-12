Producent Leffe: Brouwer Leff moet naam veranderen

Philippe Le Sauw van de Bretonse brouwerij heeft de brouwerij vernoemd naar de rivier die in zijn geboortedorp stroomt. Hij heeft de merknaam op 13 oktober gedeponeerd bij het Franse nationaal instituut voor intellectuele eigendom (INPI). Twee maanden later hebben advocaten van AB InBev hem per brief aangemaand om de naam te wijzigen.

Verwarring

Leff, dat op jaarbasis slechts zo’n 1500 flessen brouwt, weigert op die vraag in te gaan. AB InBev wil liever geen juridische procedure beginnen, maar wil ook de merknaam Leffe beschermen omdat het één van de grote internationale biermerken is van de onderneming. In een verklaring woensdag betreurt AB InBev het ook dat er praktisch geen verschil is bij het uitspreken van „Leff” of „Leffe.” Dit creëert volgens het bedrijf verwarring bij de consument.

AB InBev hoopt dat er een oplossing kan gevonden worden en kijkt daarvoor naar een evaluatie door INPI, die zich over de naamgeving zal moeten uitspreken. Dat gebeurt naar verwachting begin volgend jaar.