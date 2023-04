Premium Het beste van De Telegraaf

Einde van tijdperk nabij? Crisissfeer in Limburgse autofabriek Nedcar

Door Frans Dreissen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Stefan Koopmans

Born - Wordt VDL Nedcar straks VDL Born en komt daarmee een einde aan de seriematige autoproductie in Nederland? In de fabriek tekent zich een crisissfeer af. 3800 autobouwers verkeren in absolute onzekerheid.