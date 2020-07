Vooral kleding en tabak duurder geworden

In mei was de inflatie nog 1,2 %. Dat prijzen nu sneller opliepen komt onder andere door de ontwikkeling van brandstofprijzen. Waar benzine, diesel en gas in mei nog 14,1% goedkoper waren dan een jaar eerder, was dat in juni nog maar 7,9%.

Bij rookwaren speelde een eerdere accijnsverhoging door in de prijzen. In juni waren rookwaren 17,9% duurder ten opzichte van vorig jaar, in mei was de prijsstijging nog 12%.

Kleren werden gemiddeld 0,8% duurder, terwijl ze een maand eerder juist goedkoper werden op jaarbasis.

Eurozone

De inflatie ligt in Nederland veel hoger dan in de eurozone als geheel. Volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode stegen de prijzen voor consumentengoederen en -diensten in alle eurolanden met 0,3% in juni, tegenover 1,7% in Nederland. Daarmee is het verschil tussen Nederland en de eurozone vorige maand groter geworden.