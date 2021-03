Robots halen dit seizoen asperges uit de grond

In Nederland rolt het Noord-Brabantse Cerescon binnenkort zijn robotische aspergestekers de velden op. De machines, die tot 15 stekers kunnen vervangen, gaan onder meer aan de slag bij de twee grootste aspergetelers van het land in Limburg, Teboza in Helden en Martens Asperges in Tienray. De startprijs van de machines is 3,5 ton. Een ander bedrijf, AvLMotion, claimt vorig jaar al asperges robotisch te hebben geoogst. Zijn machine kan tot 18 personen vervangen en kan per uur 9000 asperges oogsten. De machines zijn nog verder in ontwikkeling en komen vanaf dit voorjaar op de markt.

Erik Pekkeriet, programmamanager Agro Food Robotics bij Wageningen University & Research (WUR), houdt de ontwikkelingen al langer in de gaten. Volgens Pekkeriet is de markt voor robots in de agrarische sector gunstig, omdat er veel machines ingezet kunnen worden. Wel ziet hij dat de landbouw nog moeite heeft met het onderzoek en de ontwikkeling van robotisering, vanwege de kleine marges en de hoge kosten. "Kwekers willen wel innoveren, maar hebben het geld niet. Een robotproject kost zomaar 10 miljoen euro. Daarnaast komt de techniek van mkb-bedrijven", zegt Pekkeriet. Die hebben doorgaans geen diepe zakken.

Ook zorgt de arbeid zelf voor obstakels, zegt Pekkeriet. "Het continue sterk wisselen van seizoensgebonden medewerkers en de hoeveelheid management die ermee gemoeid is, maakt dat ondernemers nauwelijks tijd hebben om duurzamer te werken." Bedrijven zoals Cerescon en AvL Motion begeven zich volgens hem op onontgonnen terrein, maar voor beide ziet hij een markt. "Die gaan zich nu bewijzen en dat gaat uitgerold worden."

De robotisering in de agrarische sector kan volgens ABN AMRO de komende jaren een hoge vlucht gaan nemen, becijferde de bank in een rapport vorig jaar. Dat komt onder meer door duurzame doelen voor de landbouw vanuit Europa en het besparen op de kosten van arbeid door het gebruik van robots. Er zijn al onder meer logistieke robots, veldrobots, drones en melk- en voerrobots. De bank verwacht dat bijvoorbeeld drones grootschaliger zullen worden ingezet, maar ook oogstrobots en robotsystemen die voor en met grondsensoren de bodemkwaliteit en luchtvochtigheid meten.

De internationale agri-techmarkt is volgens de bank ruim 6 miljard euro waard. Daarvan hebben Nederlandse fabrikanten een aandeel van ruim 11 procent. Nederland is met name goed in melk- en voerrobots. Daarmee zet Nederland nu 715 miljoen euro om. Dat bedrag kan in 2030 stijgen naar 2,5 miljard euro.