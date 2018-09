Btw nu ook ook in Golfstaten

Twee oliestaten op het Arabische schiereiland hebben besloten met ingang van 2018 belasting over de toegevoegde waarde, de btw, in te voeren. De belastingautoriteiten in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben dit laten weten. Het btw-tarief is 5%. Talrijke diensten en producten worden belast, zelfs benzine.

De over het algemeen rijke olieproducerende staten aan de Perzische Golf hebben twee jaar geleden besloten btw te gaan invoeren. De dalende olieprijzen en afnemende voorraden dwingen de regeringen die doorgaans de oliedollars rijkelijk laten rollen om over andere inkomsten na te denken. Vier Golfstaten zijn nog niet zo ver (Bahrein, Koeweit, Oman en Qatar). Zij vieren naar verwachting over een jaar of twee btw in. Nederland deed dat in 1969.