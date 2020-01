Column: Nodige belastinghervorming lukt niet met twee staatssecretarissen

Ⓒ ANP XTRA

Met ingang van 2001 werd in Nederland één van de grootste belastingherzieningen ooit ingevoerd. Belangrijke doelstellingen waren vooral een lagere belastingdruk op arbeid, een bijdrage aan een duurzame economische ontwikkeling, een evenwichtige verdeling van de lastendruk en eenvoud voor burgers en bedrijven. In onze toenmalige politieke functies onder de kabinetten Kok 1 en 2 (1994-2002) waren wij bij deze herziening rechtstreeks betrokken. Inmiddels wordt niet alleen in de Haagse politiek, maar ook daarbuiten vastgesteld dat van de eenvoud niets is overgebleven.