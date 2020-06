Kanye West en modemerk Gap slaan handen ineen

Het kledingmerk Gap heeft de laatste tijd aan populariteit ingeboet. Door de samenwerking met icoon Kanye West wil het bedrijf zich profileren.

De collectie van West, die naast artiest ook ontwerper is, zal onder de naam Yeezy Gap in de eerste helft van volgend jaar in de winkels liggen. In 2009 werkte hij al samen met Nike. Ook ging West in zee met Adidas.

Kanye West is een van de meest vermogende artiesten wereldwijd. Naast grote verdiensten met de verkoop van zijn muziek heeft hij ook veel zakelijke activiteiten.