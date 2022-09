Nederlandse GALV rukt op naar België

Architect Friso Woudstra was de eerste die de vlaggetjes ondersteboven terugzette in de geleegde champagneflessen: „Ze moeten naar de mensen luisteren”, vond hij. „Beter zo!”, riepen anderen meteen. Senator Theo Hiddema ging meteen achter de galven zitten, alsof hij wilde zeggen dat hij de actie volledig steunt. „Ik zou best gevraagd willen worden om les te geven op het Baudet-schoolje”, bekende hij nog. ,,Als die kinderen maar niet op hun 7de of 8ste jaar meteen over Plato beginnen te oreren!”

Pr-man Jan Roeland, gastheer van het Nederlandse gezelschap op het Belgische Ascot, had natuurlijk liever gezien dat iedereen nieuwe handen schudde, in plaats van met de galvjes te spelen. De Vlaamse media schreven immers dat dit is ’waar de hele industriële en financiële beau monde elkaar ontmoet’. Maar uiteindelijk kwamen ook zijn gasten om nieuwe relaties te leggen: „Ik hoop Willy Naessens te ontmoeten”, zei bedrijfsfinancier Koos Tesselaar van Hemingway over de industrieel die op het middenterrein honderden genodigden ontving. „Er zijn steeds meer Belgische ondernemers die bedrijven in ons land overnemen. Vaak goede, betrouwbare ondernemers.”

Harm Tunteler (l.) en Hugo van den Biggelaar. Ⓒ De Telegraaf

Harm Tunteler, die interim-toplieden levert, ziet dat ook Nederlandse familiebedrijven graag in België kijken naar overname. Liefst door een ander familiebedrijf: „Vaak past dat beter bij hen dan de internationale corporate-cultuur.” Zijn bedrijf JBR gaat zelfs fs een vestiging openen in Brussel.

„Ik sprak net een echtpaar dat dolblij was dat ze in deze vip-loges waren uitgenodigd en niet in die tent daar”, wees Eva Olde Munnikhof. directier van diamantmuseum Diva. „Daar moest gisteren 20 keer de politie ingrijpen, omdat jongeren met champagnekurken schoten op het betalende publiek.” Onder de 35.000 aanwezigen waren deze dag naar verluidt zo’n 6500 genodigden.

Koos Tesselaar (l.), Eva Olde Monnikhof en Jan Roeland.

Advocate Esther Vroegh (l.) en interieur-ontwerper Janneke van Dam. Ⓒ De Telgraaf

Supermarkt-ondernemer en vastgoedman Gerard van den Tweel keek uit naar een eigen netwerk-moment op 12 en 13 september in Suriname. Premier Mark Ruttte gaat ook mee. „Ik denk dat hij tegen premier Chan Santokhi gaat zeggen dat hij zijn koers moet wijzigen als hij over twee jaar de verkiezingen wil winnen”, overwoog Van den Tweel.

Friso Woudstra (l.), Gerard van den Tweel (m.) en Riks Noorman. Ⓒ De Telegraaf

Met een touringcar waren Roelands gasten uit Amsterdam gekomen naar de 175-jarige Waregem Koerse, zoals het netwerkfestijn boven Kortrijk eigenlijk heet. Maar Van den Tweel en Woudstra vlogen vanaf Hilversum mee in de Cirrus 22 van de veelzijdige Riks Noorman, die de hele wereld overvliegt om zwaar materieel te taxeren.

De hazen hupten weg toen hij vaart maakte voor de take-off in het weiland van vliegveld Hilversum. In de lucht keek hij onder zich, waar overwegend boerenland te zien was, afgezien van veel water. „Als je de boerderijen weg denkt”, vroeg hij zich af, „wie gaat er dan voor al dat land zorgen? De boeren hebben daar generaties lang ervaring in.”

Hij vloog te hoog om ook alle galven te kunnen zien.