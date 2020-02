Column: Alleen is maar alleen

Vier jaar geleden startte ik met het ontwikkelen van een nieuw stukje dienstverlening als aanvulling op alles wat ik al deed. Natuurlijk ten behoeve van de eigen (bedrijfs)continuïteit. Stilstand is immers achteruitgang! In de afgelopen jaren heb ik met die nieuwigheden al wat omzet kunnen genereren, maar vorige week acquireerde ik de grootste opdracht ooit. U begrijpt het al, beste lezer! Dat was ‘kicken’. Toen ik het betreffende pand van de (nieuwe) klant in Den Haag verliet, realiseerde ik me dat ik in één klap daarmee een goed halfjaarsinkomen had binnengehaald.

Trots overheerst! Vooral op het feit dat zo’n groot internationaal bedrijf het vertrouwen in mij en mijn (relatief nieuwe) dienstverlening uitsprak. Ik heb mezelf op Het Plein op een uitgebreide feestelijke lunch getrakteerd.

Champagneflessen

Maar, wat had ik de vreugde op dat moment graag willen delen met iemand. Natuurlijk heb ik het enthousiast aan het thuisfront en wat vrienden laten weten. ’s Avonds heb ik er op de sportschool met passie over verteld maar toch he… ik heb geen compagnon met wie ik dat feestje kon vieren of met wie ik de champagneflessen kon ontkurken. Dus iemand met wie ik ‘Het Avontuur’ had beleefd zoals de gezamenlijke sparringsessies op weg naar het tekenen van het contract. Het elkaar inspireren om sámen die opdracht binnen te halen. Of misschien wel het samen oefenen van de o zo belangrijke acquisitiegesprekken. Gewoon, dat gezamenlijke bondgenootschap dat je een goede samenwerking hebt waardoor je organisch en emotioneel aan elkaar raakt verbonden. Samen vieren dus.

Natuurlijk waren de blijdschap en de felicitaties uit het persoonlijke sociale netwerk leuk, maar al die mensen hadden Het Avontuur niet beleefd, niet gevoeld en dus niet meegemaakt.

Ik als enige wel.

Ultieme eindverantwoordelijkheid

Overigens is die ondernemers-eenzaamheid niet een specifiek zzp-dingetje. Een tijdje geleden sprak ik de eigenaar van een onderneming in het mkb met achttien medewerkers. Hij vertelde me dat hij zich soms ook eenzaam voelt. Goed, hij ziet elke dag zijn medewerkers die absoluut met motivatie, bevlogenheid en grote betrokkenheid hun bijdrage leveren, maar linksom of rechtsom: hij is - als directeur/eigenaar – nog steeds de enige die alle knopen definitief moet doorhakken. Hij is de enige met de ultieme eindverantwoordelijkheid. Hij is de enige bij wie de definitieve twijfel nooit mag overheersen. Ja, hij is gelukkig getrouwd met zijn vrouw. Maar die kan ‘slechts’ wat adviezen en bemoedigende ondersteuning geven als er grote uitdagingen voor de deur staan. Zij zit niet in het bedrijf. En dus niet aan de knoppen. Hij moet het alleen doen.

Het is allemaal zeer herkenbaar.

Leuk en inspirerend dus allemaal, dat zelfstandig ondernemerschap, waarbij je elke dag met passie, liefde en een positieve mindset werkt aan je bedrijfsgroei, je persoonlijke ontwikkeling en je financiële onafhankelijkheid. Het zijn de uitdagingen die ondernemers op het lijf zijn geschreven. Het past me ook. Ik doe het al twintig jaar.

Maar toch hè, het was vorige week ineens een dingetje: alleen is maar alleen.