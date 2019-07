WTO tikt Amerika op de vingers

De tarieven zijn niet ingesteld tijdens de huidige handelsoorlog, maar nog onder president Obama. Chinese staatsbedrijven zouden onterecht subsidies ontvangen, en daarom schadelijk zijn voor Amerikaanse bedrijven. China stapte in 2012 naar de WTO.

Zonnepanelen

Toch is het oordeel van de WTO relevant voor de huidige strijd tussen Amerika en China. Het besluit gaat in tegen de lijn van het Witte Huis, dat China oneerlijk concurreert met te goedkope prijzen voor bepaalde producten, zoals onderdelen van zonnepanelen. De VS is het dan ook niet met het WTO-oordeel eens.

Het WTO-hof dat geschillen beslecht is het wel eens met het Amerikaanse argument dat China sommige materialen subsidieert. Maar waar de VS volgens het hof in de fout is gegaan, is dat het zelf prijzen heeft berekend in plaats van de Chinese prijzen te hanteren. Daardoor zou de VS te hoge straftarieven tegen Peking hebben ingesteld.

’Ondermijning’

Het WTO-besluit betekent dat China tegenmaatregelen mag nemen, tot grote woede van de VS. „De WTO ondermijnt de WTO-regels, die hierdoor minder effectief zijn in het tegengaan van subsidies van Chinese staatsbedrijven die schadelijk zijn voor Amerikaanse bedrijven en de markten wereldwijd verstoren”, tekende zakenkrant Financial Times op.