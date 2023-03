Vol orderboek en nieuwe fabrieken bij TKH

Met een winst voor afschrijvingen en eenmalige posten van €143,6 miljoen voor heel 2022 zat het bedrijf zoals verwacht binnen de raming van tussen de €136 miljoen en €144 miljoen die het zelf had afgegeven, ondanks problemen bij het onderdeel dat systemen voor autobandenproductie maakt. Dat kampte met een gebrek aan onderdelen, wat bij de divisie ’smart manufacturing’ een daling van de omzet met 21,6% veroorzaakte.

TKH investeert momenteel flink in uitbreiding en steekt onder andere €150 miljoen in de productie van elektriciteitskabels om in te spelen op de energietransitie en bouwt naast uitbreiding van zijn bestaande fabriek in Haaksbergen een nieuwe fabriek in Eemshaven, voor grote kabels voor windparken op zee. In Polen gaat €10 miljoen in toename van de glasvezelkabelproductie en wordt een nieuwe fabriek voor aansluitsystemen gebouwd en wordt gewerkt aan uitbreiding van de fabricage van bandenproductiesystemen.

Aandeleninkoop

Topman Alexander van der Lof spreekt in een toelichting van ’uitstekende resultaten’ en zegt mede dankzij de recorddikte van zijn orderboek ’vertrouwen in de toekomst’ te hebben. Het bedrijf dat zijn koers sinds november vorig jaar weer gestaag heeft zien oplopen, kondigde bij zijn jaarcijfers een aandeleninkoopprogramma met een omvang van €25 miljoen aan.