Chipmaker NXP blijft kampen met tanende vraag

NXP verwacht in het lopende kwartaal een omzet van 2,21 miljard tot 2,27 miljard dollar. Analisten rekenden in doorsnee op 2,35 miljard dollar. Onder meer de mindere vraag naar chips in de auto-industrie wordt door het bedrijf gevoeld. NXP is één van de grootste chipleveranciers aan die sector wereldwijd. NXP-Topman Richard Clemmer ziet de markt op korte termijn nog niet aantrekken.

Volgen hem merkte NXP onlangs ook dat het bepaalde technologie niet aan het Chinese netwerkbedrijf Huawei mocht verstrekken, als gevolg van Amerikaanse restricties voor de Chinezen in de onderlinge handelsoorlog. Maar de financiële impact hiervan was minimaal, aldus Clemmer.

Overname

NXP sloot het tweede kwartaal af met een omzet van 2,2 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een daling met 3 procent. De nettowinst daalde van van 54 miljoen dollar naar 41 miljoen dollar. Het Nederlandse bedrijf is tevens met een boekenonderzoek bezig om enkele kleine onderdelen van de hand te doen. In de cijfers worden "niet-strategische" bezittingen, goed voor zo'n 81 miljoen dollar, gerapporteerd als activiteiten die in de etalage staan.

Het bedrijf kondigde in mei nog de grote overname aan van de wifi-tak van zijn Amerikaanse branchegenoot Marvell. Ook de bluetooth-activiteiten horen hierbij. NXP telt er in totaal een kleine 1,8 miljard dollar voor neer. Na afronding van die deal wil de onderneming zich naar eigen zeggen weer gaan richten op het terugkopen van aandelen en het verhogen van het dividend.