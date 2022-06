Column: waarom geen kwaliteitslabel voor pensioen?

Premium Financieel

Invaren, wat is dat en wat betekent het voor mijn pensioen?

Nadat Nederland jaren achtereen titelhouder was als land met wereldwijd het beste pensioenstelsel, vonden de sociale partners en inmiddels minister Carola Schouten (Pensioenen) dat het toe was aan enige modernisatie. Het moest worden aangepast aan de nieuwe tendensen in de economie, arbeidsmarkt en ...