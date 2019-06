Groei industrie VS zwakt verder af

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 50,1 van 50,5 een maand eerder. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 50,5 voor de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

In de dienstensector was ook sprake van een iets kleinere groei in vergelijking met een maand eerder. De stand van 50,7 was bovendien minder dan de 51,0 die alom werd verwacht. De samengestelde index kwam voor juni uit op een stand van 50,6 tegen 50,9 in mei.