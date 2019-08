China brengt verder herstel op Damrak

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,9% hoger op 544,15 punten. De Midkap-index ging 1,6% vooruit naar 821,60 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook groen. Parijs en frankfurt klommen beide 0,8%.

Na een sombere start vanwege de aanhoudende vrees voor een verdere verharding van de handelsvete tussen Amerika en China wist Wall Street gisteravond de stevige verliezen bij het slot van de handel weg te poetsen. In Azië zat de stemming op de aandelenmarkten er aardig in na meevallend macronieuws uit China. De uitvoer in het land nam in juli met 3,3% toe, ondanks de druk van Amerikaanse handelstarieven. Ook de invoer nam minder af dan gevreesd

De olieprijs (Brent) stond aanvankelijk fors onder druk, maar veerde weer flink op door berichten dat Saudi-Arabië de daling van het zwarte goud wil gaan stoppen. De Brent-prijs steeg vanochtend 2,9% tot net onder de $58 per vat.

Arecelor doet goede zaken

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX profiteerde ArcelorMittal van de beter dan verwachte macrocijfers uit China. Het staalconcern werd 2% meer waard. Ahold Delhaize nam de koppositie over met een 2,1% hogere koers. Daarmee werd het stapje terug van een dag eerder na de resultaten snel gladgestreken.

Voor ASML hadden beleggers 1,8% meer over. Philips kon 1,3% bijschrijven. Takeaway.com vervolgde de weg omhoog met een plus van 1,1%.

Randstad kreeg er 1% bij na meevallende resultaten van de Zwitserse branchegenoot Adecco.

ABN Amro daarentegen was een negatieve uitzondering en leverde 0,7% van zijn beurswaarde in. Het aandeel van de bank wist de voorgaande dag op de valreep nog hoger te sluiten na de publicatie van de kwartaalcijfers.

SBM smaakmaker

Midkapper SBM Offshore schoot 6,2% omhoog na een nog grote winst bij de start van de handel. Beleggers regeerden verheugd dat de maritiem dienstverlener verwacht dit jaar iets meer winst te maken op een hogere omzet dan waar het eerder van was uitgegaan. Fugro viel ook in de smaak met een winst van 2,7%.

PostNL dikte 3,9% aan na een goed ontvangen prognose bij de Belgische concurrent Bpost.

