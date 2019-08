Eindsprint Damrak voorbij vrees handelsoorlog

De AEX-index sloot daarop 1,7% hoger op 548,88 punten. De Midkap-index ging 1,8% vooruit naar 823,13 punten.

De beurzen van Parijs en Frankfurt klommen 1,7% respectievelijk 1%, de FTSE 100 in Londen steeg 0,7%. Dat Duitsland extra zou willen lenen om te investeren om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, liet direct de obligatiemarkt opwarmen.

Brentolie herstelde met 2,4% tot net onder $57,35 per vat. Saoedi-Arabië zou de productie willen beperken.

De euro steeg 0,1% tot $1,1199. Bitcoin zakte 0,3% naar $11.750 per stuk. Goud kromp iets maar bleef boven $1500 per troy ounce (31,1 gram).

De beurzen op Wall Street koersten 0,3% tot 0,6% hoger. Kraft Heinz, maker van ketchup, startte met 13% verlies na zwakke resultaten. Techaandelen stegen, nadat de Chinese centrale bank de yuan boven zeven stuks per dollar stabiliseerde. Daarmee kwam Peking de VS tegemoet.

De uitvoer van China nam in juli onverwacht met 3,3% toe, ondanks de druk van Amerikaanse handelstarieven. Ook de invoer nam minder af dan gevreesd. De Chinese overheid zette de yuan-koers. „Daarmee is de vrees voor een erg harde landing van de Chinese economie wat getemperd”, aldus handelaar Frank Bonsee van ABN Amro.

„Verwacht komende tijd op de beurzen geen uitslaande branden. Centrale banken zijn op vakantie, grote institutionele partijen staan aan de zijkant en we raken aan het einde van de reeks kwartaalcijfers”, schetst Bonsee het sentiment.

,,Beleggers verkeren voorlopig in onzekerheid. President Trump zal in Europa nog resultaat willen boeken, richting het verkiezingsjaar 2020 als hij het stabiel wil hebben”, zegt beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel van Aegon AM.

„Het is een mooie dag omdat de Duitsers lijken te hebben aangegeven extra te gaan investeren, gebruik makend van lage rentes. Tot nu toe ging zulk gratis geld vooral naar consumptie, deze investeringen in een duurzamere economie worden gewaardeerd in de markt”, overziet Van den Heuvel.

Arecelor doet goede zaken

In de grotendeels groen gekleurde AEX profiteerde ArcelorMittal van de beter dan verwachte macrocijfers uit China. Het staalconcern werd 4,7% meer waard. Kredietbeoordelaar Moody’s werd negatiever: Arcelor schetst een terugval voor de Europese staalsector die langer duurt dan de marktleider had voorzien.

Concurrent Thyssenkrupp (+3,5%) gaf steun. Het beperkte zijn vooruitzichten voor de winst voor de vierde keer - van €1,2 miljard naar €800 miljoen - na tegenvallende opdrachten uit de autosector en maakindustrie en saneert opnieuw.

Ahold Delhaize eindigde aan kop met een 5,2% hogere koers, de sterkste stijging sinds eind 2018. Verkoopcijfers in de VS namen toe, aldus marktonderzoeker First Data.

Voor ASML hadden beleggers 1,4% meer over. Philips kon 1,3% bijschrijven. Siemens aast op een partner van Philips.

Takeaway.com vervolgde de weg omhoog met een slotstand van 3,3%.

Randstad kreeg er uiteindelijk 1,7% bij, mede door meevallende resultaten van de Zwitserse branchegenoot Adecco.

Heineken droeg 1,5% dagwinst bij in de AEX na betere verwachtingen van sectorgenoot Carlsberg.

ABN Amro wrong er na verlies in de ochtend een plus van 0,5% beurswaarde uit.

Berenberg verlaagde het koersdoel, van €20 naar €19 bij €16,40 nu. De aanhoudende lage rente en hoge schulden in Nederland beperken de winstvooruitzichten, aldus Berenberg.

De kans is volgens Betaalvereniging Nederland groot dat cybercriminelen zich de komende tijd gaan richten op klanten van ABN Amro.

SBM smaakmaker

Midkapper SBM Offshore sloot 2,4% hoger na een nog grote koerswinst bij de start van de handel. Beleggers regeerden verheugd dat de maritiem dienstverlener zijn verwachting voor de winst en omzet over het gehele jaar opwaarts heeft bijgesteld.

PostNL viel ook in de smaak en dikte bij het slot 7,4% aan na een goed ontvangen prognose bij de Belgische concurrent Bpost.

Air France KLM ging 3,3% vooruit. De luchtvaartcombinatie kwam met hogere vervoerscijfers. Branchesector Iata meldde 5% toename wereldwijd in juni.

Verlichtingsbedrijf Signify won 3,2%. Allianz, de grootste aandeelhouder van Osram Licht, heeft het bod van Bain en Carlyle op dit verlichtingsbedrijf afgewezen.

Sligro Foods steeg 1,9%, ondanks een koersdoelverlaging van KBC.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.