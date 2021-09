Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders in buitenland: kabinet moet reisbeperkingen opheffen

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Demissionair minister de Jonge (Volksgezondheid) deelde in juli testen uit op Schiphol voor aankomende reizigers.

Amsterdam - Nederlanders die in het buitenland wonen hebben opnieuw bij het kabinet aan de bel getrokken over de volgens hen harde reisrestricties. In een brief aan de demissionaire ministers De Bruijn (Buitenlandse Zaken), Visser (Luchtvaart) en De Jonge (Volksgezondheid) vragen ze onmiddellijke opheffing van een extra coronatest en quarantaine voor gevaccineerden.