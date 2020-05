Kwartaalcijfers en macrocijfers domineren beursweek

Op het Damrak zal de aandacht onder andere uitgaan naar de cijfers van PostNL en supermarktconcern Ahold Delhaize, die respectievelijk op maandag en donderdag de boeken openen. Anders dan veel bedrijven lijken deze fondsen juist te profiteren van lockdownmaatregelen. Pakketbezorgers hebben het door een toename van onlinewinkelen even druk als rond de feestdagen, en mensen doen meer boodschappen als de horeca gesloten is.

De teneur zal bij het kwartaalbericht van Air France-KLM anders zijn. Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn in een financieel nijpende situatie terechtgekomen door reisrestricties om het coronavirus in te dammen. Bij de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie staat het overgrote merendeel van de vliegtuigen aan de grond. Mogelijk wordt er bij de bedrijfscijfers meer duidelijk over het reddingspakket van de Franse en Nederlandse regering.

ING

ING en speciaalchemieconcern DSM zijn andere grote Amsterdamse beursfondsen die deze week hun resultaten presenteren. Elders in de wereld komen onder andere automakers BMW en General Motors met cijfers. De auto-industrie kampte door de pandemie wereldwijd met fabriekssluitingen. Het is in dat licht ook interessant wat het kleinere Kendrion dinsdag meldt. De leverancier van elektromagnetische onderdelen is voor een groot deel afhankelijk van de sector.

Wat betreft macro-cijfers wordt vrijdag een spannende dag. Dan presenteert de Amerikaanse overheid cijfers over de werkloosheid in de Verenigde Staten. Economen gaan in doorsnee uit van 16 procent werkloosheid, het hoogste cijfer sinds 1948. Het officiële getal is evenwel vertekend, doordat het banenrapport is gebaseerd op cijfers tot medio april, waarschuwen kenners van ING.

Bank of England

Ook over de impact van de crisis op Europa wordt meer duidelijk. De Europese Commissie komt donderdag met nieuwe economische voorspellingen. Hetzelfde doet de Bank of England, in combinatie met de bekendmaking van een nieuw rentebesluit. Naar verwachting laat de Britse centrale bank zijn belangrijkste rentetarief onveranderd.

Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de mate waarin Europese landen geleidelijk aan uit hun lockdown komen. In Italië mag een deel van de bedrijven weer open, maar winkeliers en horecagelegenheid blijven nog gesloten. Premier Giuseppe Conte hintte er dit weekend echter op dat sommige bedrijven eerder dan gepland open mogen als het coronavirus verder wordt teruggedrongen.

In Spanje wil de regering de lockdown per regio in verschillend tempo opheffen. In het Verenigd Koninkrijk belooft de regering snel met richtlijnen te komen voor een terugkeer naar economische activiteit.