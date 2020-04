VEB: zorgen om buffer bouwreus BAM

Redactie DFT

Nederlands grootste bouwer BAM ging de crisis niet sterk in, aldus de VEB, verwijzend naar het tegenvallende 2019 en in haar ogen lage buffers bij een jaaromzet van €7,3 miljard. Met de coronacrisis is het vooruitzicht niet verbeterd.

De VEB wil specifiek meer informatie over de eigenvermogenspositie, het beschikbare kapitaal en de instroom van orders.

Bouwer BAM haalde vorig jaar door een verliesvoorziening van €90 miljoen zijn eigen winstdoelstelling, van tussen 2% en 4%, bij lange na niet, onderbouwt de vereniging het verzoek. Het buffervermogen lag eind vorig jaar op 16,5%, aldus de VEB, „een cijfer dat in het algemeen als laag wordt beschouwd. Voor het bouwbedrijf ligt dit bovendien op een vijfjaars dieptepunt.”

Weinig hoop op verbetering

Met de economische neergang is ’het weinig waarschijnlijk’ dat die vermogenspositie snel zal verbeteren door ingehouden winsten, meent de VEB.

BAM heeft volges de belangenclub nu de volledige €400 miljoen van zijn tot dan toe ongebruikte kredietlijn benut. ’De vraag is of die middelen genoeg zuurstof geven, te meer omdat het bedrijf gedurende het jaar een hoger werkkapitaalbeslag kent dan aan het einde van een jaar.’

De belangenbehartiger stelde de vragen in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van woensdag 15 april.

