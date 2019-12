’Deadline Brexit te optimistisch’

BRUSSEL - De overgangsperiode om tot een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te komen na de brexit is te krap. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen spreekt in de Franse krant Les Echos over het mogelijk moeten verleggen van de deadline van eind 2020 die de Britse premier Boris Johnson heeft gesteld.