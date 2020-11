Belegger kiest voor kopen op groen Wall Street

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 1,1% hoger. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 1%.

De financiële markten hopen vooral dat Biden bij winst snel met een groter steunpakket zal komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De verkiezingsuitslagen in de VS zullen gefaseerd binnenkomen, mede doordat er dit jaar meer dan normaal per post wordt gestemd. Het is daardoor onzeker wanneer de definitieve uitslag bekend is. Ook zou Trump bij verlies de uitslag nog kunnen aanvechten.

„Momenteel gokt de markt op een overwinning van Biden”, zegt een beleggingsstrateeg van de bank UniCredit. Grotere steunmaatregelen voor ’s werelds grootste economie zijn volgens hem gunstig voor de aandelenbeurzen. Wel kan de onzekerheid over de timing van de definitieve uitslag waarschijnlijk nog enige tijd boven de markt hangen.

Overigens hebben de graadmeters op Wall Street het goed gedaan onder president Trump, onder meer geholpen door zijn belastingverlagingen voor bedrijven. De breed samengestelde S&P 500 steeg sinds de verkiezing van Trump in 2016 met circa 55%.

Banken in het groen

Op Wall Street staan bankaandelen vandaag op winst, geholpen door de verwachting voor meer stimulering van de Amerikaanse economie. Het gaat bijvoorbeeld om grote namen als Bank of America (+2,1%), Citigroup (+2%), JPMorgan Chase (+2,7%) en Goldman Sachs (+1,8%).

PayPal (-6,1%) koerst juist flink lager. De betalingsdienstverlener heeft weliswaar een goed kwartaal achter de rug omdat mensen vanwege de coronapandemie veel meer online shopten, wat veel extra betalingen opleverde. De vooruitzichten van PayPal voor het lopende kwartaal stelden echter teleur.