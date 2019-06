Activistische belegger richt pijlen op Sony

De ingrepen zijn volgens Third Point hard nodig. De beurswaarde van Sony zou namelijk te laag zijn in vergelijking met de "kwalitatief hoogwaardige" onderliggende activiteiten, zo schrijft topman Dan Loeb van het fonds.

In plaats van chips, moet Sony zich volgens hem vooral op entertainment richten. Sony moet volgens Third Point ook belangen in een aantal bedrijven te gelde maken, waaronder Spotify, Olympus en een financiële dochteronderneming. Zes jaar geleden kwam Third Point eveneens met plannen voor grote veranderingen bij Sony, maar die gingen niet door.

Sony laat weten dat het voorstellen van aandeelhouders altijd serieus neemt. Het bedrijf wil constructieve gesprekken met beleggers voeren, laat een woordvoerder weten. Op de voorstellen van Third Point werd niet concreet ingegaan.