’Glans gaat er af bij goud door Fed en dollar’

Volgens goudexpert Georgette Boele zijn de vooruitzichten voor goud verslechterd nadat de prijs in augustus vorig jaar nog opliep naar een record van net boven $2000 per troy ounce (iets meer dan dertig gram). Boele stelt de prognose voor het edelmetaal neerwaarts bij van $2000 naar $1700. Opvallend genoeg had Boele in december juist nog een positieve blik op de goudprijs.

In de voorbije weken zakte de goudprijs al weg tot onder de $1900 na bij het begin van het jaar nog te zijn gestegen naar $1950. De stijging van de rente en de opleving van de dollar speelden het edelmetaal volgens Boele parten met een terugval naar het niveau van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. „De opwaartse trend is voorbij zodra de goudprijs ver onder deze grens zakt.”

"Fed gaat temperen"

De verwachte verzwakking van de goudprijs wordt mede in de hand gewerkt door het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank, stelt Boele. Zij houdt er rekening mee dat de Fed volgend jaar het tempo van het bestaande opkoopprogramma van obligaties gaan temperen en er mogelijk in 2023 een eerste renteverhoging aan zit te komen.

Een andere factor die de visie van Boele op de goudprijs heeft getemperd, is een verwachte gematigde stijging van de dollar. „Een sterkere Amerikaanse munt heeft in het algemeen een negatieve uitwerking op de vooruitzichten van het edelmetaal.” De opwaartse bijstelling van de ramingen voor de rente op Amerikaanse staatsobligaties bij ABN Amro heeft eveneens bijgedragen om de visie van Boele op het edelmetaal aan te passen.

Ten slotte ziet Boele het risico dat beleggers nog steeds zeer grote posities hebben in goud. Zij wijst er op dat bij het neerzetten van het vorige record eind december 2012 de goudprijs daarna hard werd geraakt, toen beleggers massaal het edelmetaal van de hand deden.