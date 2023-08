Minder omzet industrie door lagere afzetprijzen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de twee voorgaande jaren was de omzet steeds hoger dan een jaar ervoor. Producenten in de industrie verwachten dat de omzet in het derde kwartaal ongeveer hetzelfde zal blijven. Slechts een half procent van de ondernemers verwacht een toename van de omzet. Een jaar ervoor dacht nog 7% dat. Een groep van 8% geeft aan te verwachten volgend kwartaal meer personeel aan te nemen. Dat was een jaar ervoor nog 19%.

Export

Er is vooral minder geëxporteerd. De binnenlandse omzet was 3,2% minder dan een jaar eerder, maar de buitenlandse omzet wel 10,1%. De afzetprijzen waren binnen Nederland 3,4% lager, en daarbuiten 5,9%.

Er gingen ook meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode een jaar eerder: 62, waar dat er in 2022 nog 39 waren. In het eerste kwartaal van 2023 gingen 80 bedrijven in de industrie op de fles.

Er zijn ook sectoren in de industrie waar de omzet in het tweede kwartaal juist hoger was dan een jaar ervoor. Dat zijn vooral de elektrotechnische en machine-industrie, met een plus van 13,7% en de transportmiddelensector met een plus van 11%.

Raffinaderijen

Bij raffinaderijen en chemie was de omzet maar liefst 28,5% lager dan een jaar ervoor. De afzetprijzen daalden hier met 19,7%. Ook bij de papier- en grafische industrie was een forse daling te zien, van 11,9%. Afzetprijzen daalden daar 1,6%.