Hoge Raad: aanbieder woekerpolisaffaire had meer moeten doen

De Hoge Raad bepaalde vrijdag dat het evenwel aan het gerechtshof Den Haag is om te bepalen of verzekeraars meer informatie hadden moeten geven en zo ja welke.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht vanaf de jaren ’90.

Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars.

"Er is bijna geen huishouden in Nederland dat niet zo’n polis heeft gehad"

Er lopen verschillende zaken tegen verzekeraars als Nationale-Nederlanden en ASR die zijn aangespannen door belangenorganisaties Woekerpolis.nl en Wakkerpolis. Die lagen allemaal stil in afwachting van deze uitspraak van de Hoge Raad.

Het gaat om miljarden euro’s. Woekerpolis.nl, een van de clubs die compensatie probeert te regelen, schat dat het totaalbedrag aan schade tussen de 70 miljard en 80 miljard euro ligt.

Miljoenen verkocht

„Tussen 1980 en 2010 zijn zo’n 7,2 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht aan 4 miljoen huishoudens”, zegt voorzitter Ab Flipse. Zijn belangenorganisatie vertegenwoordigt naar eigen zeggen honderdduizenden gedupeerden in zaken tegen Nationale-Nederlanden, ASR, Aegon, Reaal en Achmea.

„Er is bijna geen huishouden in Nederland dat niet zo’n polis heeft gehad”, zegt Flipse. Hij schat dat de helft van hen niet eens weet dat ze zo’n product hebben of hadden.

Woekerpolis.nl legde in 2013 een claim neer bij Nationale-Nederlanden. De rechtbank Rotterdam wees in 2017 de vorderingen van de club af. Daarop is bij het hof in Den Haag een hoger beroep ingesteld, dat vragen had gesteld aan de Hoge Raad. Dat is de hoogste rechter in Nederland.

Wakkerpolis heeft procedures lopen tegen Nationale-Nederlanden en ASR. „Ik verwacht dat de zittingen er nu heel anders uit gaan zien”, zegt advocaat Michiel van Eersel van de organisatie. Volgens hem is nu duidelijk dat aanbieders hun klanten beter hadden moeten informeren over de contracten die ze afsloten en de kosten die in rekening zouden worden gebracht voor de producten.

’Geen gevolgen’

Nationale-Nederlanden laat weten dat de uitspraak van de Hoge Raad „geen directe gevolgen heeft voor klanten met een beleggingsverzekering.” Het bedrijf wijst erop dat de Hoge Raad aangeeft dat het hof eventuele informatieverplichtingen nog moet toetsen aan Europees recht. Dat betekent onder meer dat ze voorspelbaar moeten zijn.

Aegon en ASR zeggen de uitspraak te gaan bestuderen. „Hoewel de uitspraak niet gaat over Aegon, kan deze in de toekomst worden meegenomen in andere procedures over beleggingsverzekeringen, ook in die van Aegon”, zegt een woordvoerder van die verzekeraar.

„We hopen dat er tegen die tijd meer duidelijkheid ontstaat voor onze klanten en ons.” ASR zegt dat de uitspraak „geen verandering brengt in de eerder door ASR gepubliceerde opvattingen en conclusies met betrekking tot het dossier beleggingsverzekeringen.”