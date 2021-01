Automaker Tesla stelt teleur

Ondanks dat de beurswaarde van het Amerikaanse bedrijf al lange tijd flink in de lift zit en topman Elon Musk inmiddels de rijkste persoon op aarde is, belandde de onderneming nog niet eerder in de zwarte cijfers.

Onder de streep hield Tesla $721 miljoen over, tegen een nettoverlies van $862 miljoen in 2019. Maar dit dankt het bedrijf niet puur aan het verkopen van luxe auto's. Tesla verdiende afgelopen jaar ook veel geld met de verkoop van emissierechten aan andere automakers.

Die branchegenoten voorkwamen daarmee hoge boetes van bijvoorbeeld de Europese Unie omdat ze anders niet aan de uitstooteisen voldeden. Tesla's eigen elektrische auto's stoten geen CO2 uit en daarom heeft Tesla de rechten dus niet echt nodig.

De onderneming uit het Californische Palo Alto had eerder al verkoopcijfers naar buiten gebracht. Het lukte Tesla vorig jaar net niet aan de eigen doelstelling te voldoen om een half miljoen auto's aan de man te brengen. Daarvoor kwam het bedrijf 450 leveringen tekort. Toch was Tesla daarmee goed voor een jaaromzet van $31,5 miljard, wat neerkomt op een groei van 28 procent.

Ondanks de eerste jaarwinst en de sterke omzetgroei, werden de cijfers toch niet goed ontvangen door beleggers op Wall Street. In de zogeheten nabeurshandel op de beurs in New York ging het aandeel Tesla hard omlaag. Analisten hadden een iets sterker winstcijfer voor de laatste drie maanden van 2020 voorspeld.