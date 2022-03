TKH zet goede eerste stap op weg naar omzetdoel van €2 miljard

TKH maakt met de resultaten een goede eerste stap in de richting van de doelstellingen die het zichzelf voor 2025 heeft gesteld. Het bedrijf dat is ontstaan uit Twentsche Kabel Holding streeft in dat jaar naar een omzet van €2 miljard bij waarbij het een marge van 17% wil bereiken. In 2021 verhoogde de return on sales van 10,4% naar 12,5%.

Bestuursvoorzitter Alexander van der Lof zegt in een commentaar trots te zijn op de sterkte groei en het recordbedrag van ruim €1,8 miljard aan orders dat zijn bedrijf binnen haalde. TKH investeert de komende jaren extra in kabelfabrieken, die te maken hebben enorme vraag als gevolg van de energietransitie en de opmars van glasvezel in de telecomwereld.

Oekraïne

Ook is er veel vraag naar de bandenfabrieken die TKH maakt en slimme camera’s die zelf objecten kunnen herkennen. Het bedrijf treft voorbereidingen om voor zo’n €150 tot 200 miljoen aan omzet in minder rendabele productcategorieën af te stoten en voor zo’n €100 tot €150 miljoen aan acquitisies te doen in activiteiten die wel aan de rendements- en groeidoelen. Het dividend wordt verhoogd van €1 naar €1,50 per aandeel. Voor het huidige jaar voorziet het bedrijf groei in alle drie de segmenten waar het zich de komende jaren op wil richten.

Van der Lof stond in het persbericht dat dinsdagochtend uitging ook even stil bij de 128 werknemers van TKH in Oekraïne waar het bedrijf kabelsystemen voor met name medische systemen fabriceert. Het bedrijf zegt zijn personeel te helpen waar het kan en medewerkers waar het kan de grens over helpt. Zij kunnen in Polen en Duitsland aan de slag in fabrieken waar TKH ook het werk dat het deed in de Oekraïnse hoofdstad Kiev naartoe heeft verhuisd.