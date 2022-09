Patent als verzekering

Premium Ondernemen

Dit bedrijf wordt drie keer per week geïmiteerd: ’Voelt als compliment’

Bekendheid creëren is belangrijk, maar betekent ook ruim baan voor imitators. Sinds de start in 2008 is het ontwerp van de innovatieve portemonnee Secrid zo’n duizend keer nagemaakt. „Dat gaan we vieren met een boekje”, vertelt mede-oprichter René van Geer. „Niet bedoeld om imitators aan de schandpa...