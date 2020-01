Camiel Eurlings sluit deal met concurrent Air France KLM

Sinds medio vorig jaar werkt de voormalige KLM-topman Eurlings voor Knighthood Capital, een investeringsfonds dat gevestigd is in onder meer Genève en Malta. Op Instagram deelt Eurlings mee dat het bedrijf Tairs, gevestigd in Italië, van Knighthood Capital is. Tairs is een dienstverlener in de luchtvaart en helpt de voorgenoemde vliegmaatschappijen met overboekingen bij crises, uitval of andere verstoringen.

Eurlings reageerde maandagmorgen niet op een verzoek om commentaar. De voormalige CDA-kroonprins en minister van Verkeer en Waterstaat was ruim een jaar KLM-topman, en moest daar in oktober 2014 het veld ruimen vanwege zijn functioneren. De huidige KLM-baas Elbers volgde hem toen op. Een paar jaar geleden werd hij gedwongen om zijn zetel in het Internationaal Olympisch Comité op te geven vanwege een mishandelingszaak in de privé-sfeer.

Bekijk ook: Excuses van Eurlings voor mishandelen ex

Vorig jaar dook de charmante Limburger op bij Knighthood Capital, dat opgericht is door James Hogan, de voormalige baas van luchtvaartmaatschappij Etihad uit Abu Dhabi. Dat werkte een aantal jaren samen met KLM. De Arabische luchtvaartmaatschappij kocht in Europa allerlei zieltogende concurrenten op. Dat kostte Hogan uiteindelijk de kop.