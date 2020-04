Een derde minder pintransacties in winkelstraat

Vanaf 15 maart zette het aantal pintransacties een dalende trend in, meldt ING. Afgelopen week stabiliseerde de daling rond 35% vergeleken met een jaar terug, hoewel pinnen nota bene wordt aangemoedigd of verplicht is om besmetting te voorkomen.

Wel geven mensen die met pin betalen in doorsnee iets meer uit, met name in supermarkten en speelgoed- en hobbywinkels.

Bij winkels in de eerste levensbehoeften, zoals supermarkten, stegen de pintransacties met 11%. Bij tuincentra en bouwmarkten was er een plus van 28%.

De grootste daling is te zien bij kledingwinkels (-81%) en ’vrijetijdslocaties’ zoals bars en bioscopen (-77%).

Bij speelgoedwinkels zijn 11% minder transacties, maar mensen geven er wel meer uit. ING ziet er een omzetgroei van 12%.

Webshops

Tegelijkertijd verschoof een deel van de consumentenaankopen naar online winkels. Het aantal betalingen aan webshops liet een toename zien van 25%. Toch compenseert dit niet de terugloop in de winkelstraten.

Al met al zorgen de weggevallen shopmomenten in fysieke winkels ervoor dat consumenten hun totale aankopen flink terugschroeven, concludeert ING. „De verschuiving richting onlineaankopen legt onvoldoende gewicht in de schaal om hieraan tegenwicht te bieden”, concludeert econoom Marten van Garderen van ING.