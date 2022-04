Premium Het beste van De Telegraaf

ASML: ’Oude wasmachines worden gesloopt om chips’

Wouter van Bergen

Amsterdam - Net iets meer dan een half jaar oud is de laatste strategie-update van ASML, nu de maker van chipmachines uit Veldhoven alweer een herziening aankondigt. In plaats van de productie van zijn chipmachines met een factor anderhalf te vergroten tot 2025, wil hij die nu verdubbelen. De vraag naar chips en de machines om die te maken is de afgelopen maanden toch nog groter gebleken dan topman Peter Wennink een jaar geleden had gedacht.