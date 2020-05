Zowel de vut als koopzegeltjes populair

De oproep van het FNV om de boete op het vroegpensioen te schrappen, sloeg bij lezers van DFT in als een bom. Maar ook verhalen over KLM en over het verdwijnen van de aloude zegeltjes bij Albert Heijn waren afgelopen week populair.

FNV-voorzitter Han Busker pleit voor een uitbreiding van de regelingen om eerder te stoppen met werken. Een boete op vroegpensioen pakt volgens hem voor zowel jongeren als ouderen goed uit.

Bekijk ook: FNV wil vut voor iedereen

Het besluit van Albert Heijn het bestaande systeem met spaarkaarten en plakzegels geleidelijk af te schaffen, komt niet onverwacht. Voor sommige ouderen is het misschien jammer, maar voor jongeren is het sparen via hun bonuskaart uiteraard een veel beter alternatief.

Bekijk ook: AH stapt over op digitaal sparen van zegels

Als vertegenwoordiger van de staat als grootaandeelhouder heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) een stevige kluif aan KLM. Hij stemde begin deze week tegen de bonus van topman Benjamin Smith, maar zal nu vooral een gevecht om de banen en routes bij KLM moeten voeren.

Ook Jumbo staat voor grote uitdagingen. De supermarkten draaien weliswaar goed in deze coronatijd, maar restaurantketen La Place heeft het heel zwaar. Als La Place geen onderdeel was geweest van Jumbo Groep Holding, dan was het volgens financieel directeur Ton van Veen waarschijnlijk failliet gegaan.

Vion kwam in opspraak, omdat de slachtreus vervoersafspraken aan zijn laars had gelapt. Veel medewerkers liepen hierdoor het coronavirus op.

Bekijk ook: Slachtreus Vion lapt vervoersafspraken aan zijn laars

Eveneens populair:

Bekijk ook: Zwager leegt na overlijden gezamenlijke rekening