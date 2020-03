Vertrouwen Duitse consumenten keihard onderuit

Neurenberg - Het consumentenvertrouwen in Duitsland gaat keihard onderuit door de zorgen over de coronacrisis. Dat meldde onderzoeksbureau GfK. De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, kelderde naar een stand van 2,7. Bij een voorgaande meting was dat een stand van 8,3.