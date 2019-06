’s Ochtends wat uitgebreider de tijd nemen voor elkaar is al mooi. Ⓒ EPA

Een van de beste adviezen die ik ooit van een coach kreeg, is om te denken in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ik vertelde hem me weleens schuldig te voelen dat ik minder thuis was bij mijn kinderen dan andere moeders. Hij zei dat twintig minuten échte aandacht per dag wonderen doet. Dat moet te doen zijn, dacht ik.