Grolsch treft bierkaai in gevecht met Lidl

Het is niet bekend of de vertegenwoordigers Grolsch en Lidl bij de onderhandelingen een glas dronken, maar wel dat alles rond het Lidl-huismerk gewoon blijft zoals het sinds de introductie van het biertje Kordaat in 2018 was.

Dinsdagochtend meldde de brouwer dat ze de jarenlange strijd opgeven. „Er was een geschil tussen Grolsch en Lidl over de biermerken Kornuit van Grolsch en Kordaat van Lidl. Partijen hebben de strijdbijl begraven. We doen hier verder geen mededelingen over”, zo luidde de afgemeten mededeling uit Enschede.

Overwinnaar Lidl wil evenmin iets toelichten. „Dat hebben we zo afgesproken. Ons bier Kordaat blijft in de schappen. Daar houd ik het bij”, aldus de woordvoerster.

Overleg

Het Haagse gerechtshof zou vorige maand uitspraak doen in het hoger beroep dat Grolsch tegen Lidl had aangespannen, maar de rechters kregen het verzoek van partijen om de uitspraak twee weken uit te stellen. „Het arrest ligt hier klaar, maar partijen hebben aangegeven dat ze toch nog willen proberen er in onderling overleg uit te komen”, stelde de woordvoerster van het hof begin september. Dat onderling overleg heeft nu geresulteerd in het terugtrekken van Grolsch.

Grolsch eiste vorig jaar in kort geding dat de prijsvechter het in 2018 geïntroduceerde biertje uit de schappen zou halen, omdat het te veel op zijn eigen merk Kornuit zou lijken. Door de overeenkomst zou de consument het eigen Grolsch-bier associëren met huismerk van Lidl in plaats van met een A-merk.

Genoeg verschillen

Tijdens de rechtszaak was de grote vraag of de twee biermerken, die beide met de letters ’kor’ beginnen en met een ’t’ eindigen, voor verwarring kunnen zorgen bij klanten. De rechter vond van niet. Daarnaast zijn er qua vormgeving genoeg verschillen tussen beide biertjes, aldus het vonnis uit 2019. De rechtbank in Rotterdam wees de eis van Grolsch af, waarop de bierbrouwer voor een hoger beroep naar het gerechtshof stapte.

Grolsch heeft naar eigen zeggen voor de positie van zijn eigen premium-merk Kornuit op de biermarkt een marketingcampagne van €14,5 miljoen gevoerd, en was bang dat die door de komst van Kordaat van Lidl helemaal voor niets is geweest.

Die angst was begrijpelijk. Advocaten van Lidl vertelden namelijk vorig jaar aan de Rotterdamse rechtbank dat hun eigen merk Kordaat zich binnen anderhalf jaar na de introductie heeft opgewerkt naar de zevende plek op de Nederlandse bierlijst. Uit marktcijfers blijkt dat dit ten koste is gegaan van omzet bij zowel Grolsch als bij Heineken, Amstel, Hertog Jan en Bavaria.

Succesvol

De introductie van Kordaat is volgens de Duitse prijsvechter een succesvolle manier geweest om het eigen marktaandeel in de Nederlandse supermarktwereld te vergroten. Goedkoop bier is voor consumenten een belangrijke reden om een supermarkt binnen te lopen. Vervolgens doet men daar dan ook de andere boodschappen. Voorheen kon Lidl met zijn uitsluitend Duitse bier in Nederland niet echt concurreren met de A-merken bier.